(расширенная версия, добавлен комментарий представителя Даунинг-стрит)

Лондон. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Младший министр университетов и науки Джо Джонсон, приходящийся братом премьеру Великобритании Борису Джонсону, объявил о намерении уйти в отставку из-за политических разногласий с ним.

"В последние недели я разрывался между верностью семье и национальными интересами. Это неразрешимые противоречия. Настало время кому-нибудь другому занять мои места на постах члена парламента и министра", - написал он в "Твиттере".

Представитель Даунинг-стрит, комментируя заявление Джонсона, назвал его "прекрасным, талантливым министром и фантастическим членом парламента". Он отметил, что премьер-министр Борис Джонсон "и как политик, и как брат понимает, что это был нелегко для Джо".

В то же время, он не уточнил, когда именно Джо Джонсон уходит в отставку - сейчас же или же после ближайших выборов, отмечают британские СМИ.

Джо Джонсон младше своего брата на семь лет, он в 2010 году был избран в Палату общин от округа Орпингтон. Также он работал инвестиционным банкиром и журналистом, специализировавшимся на финансах. При Терезе Мэй на посту премьера он также занимал посты младшего министра транспорта и младшего министра по делам Лондона.

На референдуме о выходе Британии из ЕС Джозеф Джонсон голосовал за Brexit, однако этот политик считает, что он должен быть осуществлен только после достижения соглашения с Брюсселем. В марте этого года он голосовал против того, чтобы Британия покинула ЕС без соглашение, но и согласованную Мэй в Брюсселе сделку он также не поддержал, отмечает Sky news.

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