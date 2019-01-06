Брат Пола Уилана удивлен отсутствием подробностей о причинах задержания брата - СМИ

Лондон. 6 января. ИНТЕРФАКС - Брат задержанного в РФ и обвинённого в шпионаже Пола Уилана - Дэвид Уилан - заявил, что не понимает, почему до сих пор не предоставлено официальной информации о деталях данного дела.

"Я не понимаю, почему спустя неделю после задержания нет никакой базовой информации о том, почему это произошло, о том, что у него нашли при обыске. Наверняка, если такая информация есть, ее не так уж сложно обнародовать", - сказал он в интервью британской газете The Guardian.

Д.Уилан отметил, что в данном случае хотел бы опираться именно на данные властей РФ, а не на источники СМИ.

Собеседник издания сообщил, что семья П.Уилана не контактировала с назначенным ему адвокатом Владимиром Жеребенковым. "Насколько мы понимаем, он не говорит по-английски, и это во многом стало сюрпризом", - сказал Д.Уилан.

Рассуждая о причинах задержания брата, он предположил, что "Пол, возможно, стал пешкой в какой-то более масштабной игре. Я думаю, он оказался не в том месте не в то время".

Он заверил, что на данный момент никто не сообщал ему о возможности обмена П.Уилана на кого бы то ни было. "Наша семья сосредоточена на том, чтобы вернуть Пола домой. И мы поддержим любые меры, которые позволят добиться этого", - сказал Д.Уилан.

П.Уилан был задержан в Москве сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в шпионаже. "Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" 31 декабря в Центре общественных связей ФСБ РФ.

1во тг

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