Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 21:25

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Брат Джорджа Флойда, смерть которого вызвала волну массовых протестов в США, заявил в понедельник, что участники акций должны вести себя мирно и не устраивать погромы, сообщает телеканал CNN.

Обращаясь к тем, кто чинит беспорядки, Терренс Флойд сказал: "Что вы все делаете?.. Это никак не вернет моего брата обратно". Он добавил, что его семья "мирная" и "набожная".

Он призывал протестующих "действовать по-другому".

Массовые беспорядки и акции протеста начались в США после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Впоследствии протесты в Миннеаполисе перекинулись и на другие районы страны.

В десятках американских городов ввели комендантский час в ответ на протесты по всей стране в эти выходные.

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