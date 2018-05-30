Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 11:42 30.05.2018 - 11:42

Москва/Мадрид. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Полиция Испании отпустила сооснователя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера по рекомендации генерального секретаря "Интерпола" не выполнять запрос РФ о его задержании.

"Я был отпущен испанской полицией после того, как генеральный секретарь "Интерпола" в Лионе рекомендовал ей не выполнять запрос российской стороны о задержании", - написал У.Браудер в своем аккаунте в Twitter.

Он также отметил, что приехал в Мадрид для того, чтобы представить доказательства об утечке в Испанию крупной суммы денег по "делу Магнитского" испанскому прокурору Хосе Гринда, выступающему против "русской мафии". "Собираюсь встретиться с прокурором Гриндой сейчас же", - написал У.Браудер.

1ыы яч

Neuer Inhalt Horizontal Line