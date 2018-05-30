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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 14:43 30.05.2018 - 14:43

Москва/Мадрид. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Сооснователь Hermitage Capital Уильям Браудер, заочно приговоренный российским судом за совершение тяжких финансовых преступлений, сообщил, что в настоящее время возвращается из Испании в Лондон.

"Я без проблем прошел миграционный контроль в аэропорту Мадрида, я возвращаюсь в Лондон", - написал он на своей странице в соцсети.

Ранее в среду стало известно о задержании У.Браудера испанской полицией по запросу РФ. Однако через несколько часов бизнесмен был отпущен.

Как пояснил "Интерфаксу" представитель фонда Вадим Клеймер, "полиция освободила Браудера после того, как разобралась и выяснила, что Интерпол отказался искать и задерживать Уильяма по запросу РФ, признав, что он преследуется там по политическим мотивам".

Генпрокуратура несколько лет безуспешно пытается добиться задержания и выдачи У.Браудера, который в России заочно осужден за ряд тяжких финансовых преступлений.

В настоящее время правоохранительные органы России продолжают расследование ряда уголовных дел в отношении У.Браудера по эпизодам мошенничества, связанного с захватом активов крупных российских предприятий.

На протяжении этого времени Генпрокуратурой неоднократно направлялись в Интерпол запросы о задержании У.Браудера, однако Генеральный секретариат службы заявлял о невозможности его исполнения, считая преследование политически мотивированным.

"Вся информация, относящаяся к запросу об аресте господина Браудера, уже удалена из баз данных Интерпола и все страны-члены Интерпола проинформированы соответствующим образом", - заявили ранее в Генсекретариате Интерпола.

У.Браудер категорически отвергает обвинения со стороны РФ, считая их абсурдными.

Он принимал активное участие в принятии в США так называемого "акта Магнитского".

14 декабря 2012 года президент США Барак Обама подписал "закон Магнитского". Закон предусматривает визовые и финансовые санкции в отношении российских чиновников, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти в СИЗО Сергея Магнитского, проходящего по этому делу и к другим нарушениям прав человека.

В 2016 году Конгресс США единогласно принял законопроект, предусматривающий расширение действия "закона Магнитского" на все страны мира, а не только на Россию. Закон дает полномочия президенту США обновлять список иностранных граждан, которые, по его мнению, виновны в коррупции и нарушении прав человека.

Аналогичные правовые акты также приняли Канада, Эстония и Литва.

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