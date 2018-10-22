Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 19:03 22.10.2018 - 19:03

Хельсинки. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Hermitage Capital Management Билл Браудер обратился с просьбой к властям Финляндии расследовать подозрительные операции Nordea Bank, пишет Helsingin Sanomat.

Ранее в октябре он направил аналогичные запросы в правоохранительные органы Швеции и Норвегии. До того, в 2013 году, глава фонда Hermitage обращался к властям Дании, но получил отрицательный ответ.

В новой 15-страничной жалобе в прокуратуру Финляндии Б.Браудер утверждает, что через 527 счетов, открытых Nordea в стране, могли быть проведены $234 млн подозрительных денежных средств, сообщает Financial Times. Финансист просит провести расследование.

На прошлой неделе Б.Браудер сообщил шведской прокуратуре, что через 365 счетов в Nordea в Швеции, Дании и Норвегии могли быть отмыты $175 млн.

В Nordea FT подтвердили, что банку известно об обращениях Б.Браудера к властям скандинавских стран, но не стали комментировать происходящее.

С 1 октября Nordea Bank AB, крупнейший банк Северной Европы, перенес штаб-квартиру из Стокгольма в Хельсинки, чтобы упростить доступ к рынкам еврозоны. В отличие от Швеции Финляндия является членом валютного блока.

По данным агентства Bloomberg, на счета в Nordea в Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии приходили платежи от оболочечных компаний, возможно, созданных для отмывания доходов и уклонения от налогов. Эти компании имели счета в эстонской "дочке" Danske Bank и литовском Ukio Bank.

В июле Браудер уже подал иск против датского банка Danske Bank, который подозревается в отмывании денег из России и других стран бывшего СССР. Скандал вокруг Danske Bank продолжает разрастаться и может стать крупнейшим в банковской индустрии.

ыъ им ав*

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер