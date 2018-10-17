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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 8:05 17.10.2018 - 08:05

Москва. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Hermitage Capital Management Билл Браудер направил запрос в правоохранительные органы Швеции и Норвегии с просьбой расследовать подозрительные операции, которые, по его данным, проводились в 2007-2013 гг. через 365 счетов в Nordea Bank, сообщает Financial Times.

Ранее Браудер уже подавал аналогичный запрос в Дании с просьбой провести расследование в отношении Nordea, но тогда запрос был отвергнут властями. Как сказал Браудер Financial Times, он получил новую информацию по результатам следственных действий в Литве и Франции, и на основании этого у него появилась возможность подать новый запрос.

По данным агентства Bloomberg, на счета в Nordea в Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии приходили платежи от оболочечных компаний, возможно созданных для отмывания доходов и уклонения от налогов, и имевших счета в эстонской "дочке" Danske и литовском Ukio Bank.

Помимо Швеции и Норвегии, Б.Браудер направит запросы в отношении Nordea также в правоохранительные органы Дании и Финляндии.

В июле Браудер уже подал иск против датского банка Danske Bank, который подозревается в отмывании денег из России и других стран бывшего СССР. Скандал вокруг Danske Bank продолжает разрастаться и может стать крупнейшим в банковской индустрии.

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