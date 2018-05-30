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Мадрид. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, заочно приговоренный российским судом за совершение тяжких финансовых преступлений, арестован испанской полицией в Мадриде по запросу России в Интерпол.

"Меня только что арестовали в Мадриде испанские полицейские по ордеру российского Интерпола, - написал он в своем "Твиттере". - Прямо сейчас мы едем в полицейский участок".

(последует)

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Интерфакс