Браудер сообщил об аресте в Испании по запросу России
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Мадрид. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, заочно приговоренный российским судом за совершение тяжких финансовых преступлений, арестован испанской полицией в Мадриде по запросу России в Интерпол.
"Меня только что арестовали в Мадриде испанские полицейские по ордеру российского Интерпола, - написал он в своем "Твиттере". - Прямо сейчас мы едем в полицейский участок".
(последует)
1ар об
Интерфакс