Браудер сообщил об аресте в Испании по запросу России

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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 9:59 30.05.2018 - 09:59

Мадрид. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, заочно приговоренный российским судом за совершение тяжких финансовых преступлений, арестован испанской полицией в Мадриде по запросу России в Интерпол. "Меня только что арестовали в Мадриде испанские полицейские по ордеру российского Интерпола, - написал он в своем "Твиттере". - Прямо сейчас мы едем в полицейский участок". (последует) 1ар об Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс