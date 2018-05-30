Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 10:01 30.05.2018 - 10:01

Мадрид. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, заочно приговоренный российским судом за совершение тяжких финансовых преступлений, арестован испанской полицией в Мадриде по запросу России в Интерпол.

"Меня только что арестовали в Мадриде испанские полицейские по ордеру российского Интерпола, - написал он в своем "Твиттере". - Прямо сейчас мы едем в полицейский участок".

У.Браудер также опубликовал у себя в "Твиттере" фотографию, которую он прокомментировал так: "На заднем сиденье испанской полицейской машины направляюсь в участок. В какой именно участок они (полицейские) не говорят

11 июля 2013 года Тверской суд Москвы заочно приговорил У.Браудера к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов. Через две недели после этого Россия объявила У.Браудера в международный розыск.

В этом же преступлении суд признал виновным и покойного сотрудника фонда Сергея Магнитского.

1ар об

Neuer Inhalt Horizontal Line