Бразилиа. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Страны БРИКС в декларации по итогам бразильского саммита выразили беспокойство проблемами, с которыми столкнулись два ключевых института глобальной экономики - МВФ и ВТО.

МВФ в ходе недавней осенней встречи официально признал безрезультатность своих усилий по 15-му пересмотру квот и увеличению квотного капитала. Теперь вопрос о квотах будет рассматриваться в рамках 16-го общего пересмотра до конца 2023 года. Квоты определяют размеры взносов стран, за счет которых формируется капитал МВФ (квоты выражаются в специальных правах заимствования - СДР, расчетной единице МВФ), а также право голоса страны-участницы при принятии решений фонда, помимо этого, на основе квоты определяется сумма финансирования, которую государство может получить от фонда.

"Мы глубоко разочарованы тем, что 15-й общий обзор квот МВФ не привел к повышению квот фонда или корректировке долей квот, и призываем МВФ ускорить в ближайшее время работу по вопросу квот государств-членов, в том числе в пользу государств с формирующимися рынками и развивающихся стран, которые по-прежнему недостаточно представлены в фонде. Мы также выступаем в поддержку усиления голоса наименее развитых членов МВФ. Мы призываем МВФ приступить в рамках 16-ого общего обзора квот МВФ к работе по реформированию системы квот и системы управления на основе согласованных в 2010 году принципов со всей серьезностью и завершить ее в отведенные сроки", - говорится в декларации по итогам саммита БРИКС.

С гораздо более серьезными проблемами столкнулась в последнее время Всемирная торговая организация: из-за блокировки со стороны США назначения новых членов в апелляционный орган по разрешению споров с 10 декабря система апелляции в ВТО может перестать функционировать.

"Мы подчеркиваем важность механизма урегулирования споров ВТО и его двухэтапной обязательной системы рассмотрения споров. Апелляционный орган ВТО имеет существенное значение для эффективного функционирования организации в нормальном режиме и выполнения ее правил. Мы подчеркиваем необходимость выхода из тупика, в который зашел процесс отбора новых членов Апелляционного органа ВТО, и призываем всех членов согласиться приступить к процессу отбора в оперативном порядке", - сказано в декларации.

Также страны БРИКС отметили "дальнейшие шаги, направленные на обеспечение операционной готовности Пула условных валютных резервов". "Приветствуем завершение второго тестирования, с дополнительными элементами сложности - способности данного механизма по предоставлению средств, которые доступны стране-участнице Пула без наличия согласованной с МВФ стабилизационной программы, включая обналичивание средств", - сказано в декларации.

Кроме того, в документе отмечен прогресс в деле создания Фонда облигаций в национальных валютах стран БРИКС. "Мы поддерживаем текущее сотрудничество в области развития рынков облигаций в национальных валютах. Мы продолжим контакты по другим возможным областям сотрудничества в валютной сфере в соответствии с мандатом Центрального банка каждой страны", - сказано в декларации.

Рр вч ав*

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