Британец Харри Кейн признан самым дорогим футболистом мира по версии CIES
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Лондон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Нападающий английского футбольного клуба "Тоттенхэм" и сборной Англии Харри Кейн назван самым дорогим игроком в футбол в мире по версии онлайн-издания Football Observatory, выпускаемого Международным центром изучения спорта (CIES).
Трансферная стоимость Х.Кейна оценивается в 201,2 млн евро.
При расчете показателя использовался уникальный алгоритм, в котором во внимание принимались такие ключевые факторы, как возраст игрока, его амплуа, продолжительность действующего контракта с клубом, игровые показатели, роль в сборной команде и т.п.
Х.Кейн забивает более 20 голов в чемпионате последние четыре сезона, причем в сезонах 2015-2016 и 2016-2017 он становился лучшим бомбардиром АПЛ. 24-летний форвард станет капитаном сборной Англии на Чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России.
Вторую строчку в списке самых дорогих футболистов занял бразилец Неймар (195,7 млн евро), третье - француз Киллиан Мбаппе (186,5 млн евро); оба эти игрока выступают за клуб "Пари Сен-Жермен".
В десятку самых дорогих игроков также входят аргентинец Лионель Месси из "Барселоны", египтянин Мохаммед Салах ("Ливерпуль"), англичанин Делле Алли ("Тоттенхэм"), бельгийцы Кевин де Брёйне и Ромелу Лукаку (оба - "Манчестер Сити"), француз Антуан Гризманн ("Атлетико") и Паоло Дибала из Аргентины ("Ювентус").
Действующий обладатель "Золотого мяча" и победитель Чемпионата Европы, а также пятикратный победитель Лиги чемпионов Криштиану Роналду занял в списке лишь 24-ю строчку - его трансферная стоимость оценена в 103,4 млн евро. Он же стал самым возрастным среди топ-100 самых дорогих футболистов планеты - звезде "Реала" и сборной Португалии исполнилось 33 года.
Служба финансово-экономической информации
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Интерфакс