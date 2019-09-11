Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 10:18

*** Чрезвычайный комитет COBRA в этих условиях должен заседать на постоянной основе

Лондон. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Великобритании будет вынуждена реагировать в связи с перспективой долговременного соперничества с такими державами как РФ и КНР, сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на главу Объединенного командования ВС Великобритании генерала Патрика Сандерса.

Он заявил в Лондоне, что такие страны как Россия и Китай грозят начать "новую форму Большой Игры, но на стероидах", имея в виду под этим термином соперничество Британской и Российской империй в Азии в XIX - начале XX веков.

В связи с этим Сандерс указал на необходимость для Лондона иметь в своем распоряжении постоянно действующее ведомство, занимающееся чрезвычайными ситуациями. Генерал предложил перевести правительственный чрезвычайный комитет COBRA на круглогодичный режим работы.

Сейчас COBRA собирается только в случае чрезвычайных ситуаций.

"Формирование ситуационных центров и механизмов, помимо COBRA, а также кризисные центры, которые у нас есть, это неотъемлемая часть того, как сделать Соединенное Королевство устойчивым к стратегическим угрозам, с которыми мы сталкиваемся", - пояснил он.

Он также упомянул, что Великобритания каждый день сталкивается с угрозами в киберпространстве.

Генерал подчеркнул необходимость добиваться лучшей координации между различными ведомствами для реагирования на угрозы. При этом он назвал "крайне эффективными" действия Лондона в связи с инцидентом с отравлением в 2018 году в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Сандерс также упомянул, что в декабре возглавляемое им Объединенное командование ВС Великобритании будет трансформировано в Стратегическое командование с целью увеличения возможностей британских военных отвечать на вызовы современности.

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