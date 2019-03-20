Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 16:42

Брюссель. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потребовал от британского премьер-министра Терезы Мэй гарантий надежности дальнейших планов Великобритании по вопросу Brexit, передают в среду западные СМИ.

"Ситуация, в которой Т.Мэй не сможет предоставить достаточных гарантий надежности своей стратегии в Европейском совете, приведет к отказу от просьбы (переноса Brexit - ИФ) и к выбору варианта выхода (Британии из ЕС - ИФ) без соглашения", - приводят издания слова французского министра.

Ранее Т. Мэй заявила, что попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года, соответствующее письмо она направила в Брюссель. Ожидается, что этот вопрос лидеры стран ЕС рассмотрят на саммите на этой неделе.

1тэ ар

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