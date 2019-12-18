Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 12:04

Брюссель. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Великобритания пострадает больше, чем ЕС, если сторонам после Brexit не удастся быстро добиться торгового соглашения, заявила на выступлении перед Европарламентом председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"В том случае, если мы сможем заключить соглашение к концу 2020 года, то мы вновь столкнемся с резким изменением (обстановки - ИФ). Ясно, что это нанесло бы ущерб нашим интересам, но это окажет более серьезное влияние на Соединенное Королевство, чем на нас (ЕС - ИФ)", - цитируют ее слова западные СМИ.

При этом она назвала "напряженными" обозначенные сроки переговоров ЕС и Британии.

Она подчеркнула, что уже 1 февраля 2020 года - на следующий день после Brexit - власти ЕС будут готовы дать добро на переговоры с Лондоном.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что ЕС рассчитывает на "беспрецедентное партнерство" с Великобританией после Brexit, и что речь ни в коем случае не идет о прекращении отношений между ЕС и Великобританией.

Великобритания и ЕС должны будут заключить торговое соглашение в переходный период после Brexit. В Брюсселе ранее предупреждали, что за 11 месяцев следующего года - после запланированного на 31 января 2020 года Brexit - урегулировать торговые вопросы невозможно.

В свою очередь премьер-министр Британии Борис Джонсон ранее обещал добиться торгового соглашения с ЕС уже к декабрю 2020 года. Если Лондон и Брюссель не смогут заключить соглашение, то им придется торговать по правилам Всемирной торговой организации, а это будет означать экономический шок и для Великобритании, и для Евросоюза.

В то же время ранее стало известно, что Джонсон намеревается внести в законопроект соглашения по Brexit положение, которое ограничит переходный период рамками 2020 года.

12 декабря в Великобритании состоялись парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала Консервативная партия Джонсона - ярого сторонника Brexit.

Накануне стало известно, что правительство Великобритании намерено представить в парламент выработанный Джонсоном и ЕС обновленный вариант соглашения по Brexit в эту пятницу, 20 декабря.

1аю ар

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