Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 15:02

Лондон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Управление гражданской авиации Великобритании приняло решение временно запретить полеты самолетов Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве после авиакатастрофы в Эфиопии.

"В качестве меры предосторожности мы издали распоряжение приостановить рейсы любых коммерческих пассажирских самолетов (данного типа - ИФ) любых авиалиний, которые прибывают, вылетают или совершают полеты через воздушное пространство Великобритании", - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что Управление гражданской авиации Великобритании тщательно следит за развитием ситуации.

"Соответствующее распоряжение будет действовать до дальнейшего распоряжения", - указывается в сообщении.

Между тем, по сообщениям европейских СМИ, о приостановке полетов самолетов Boeing 737 MAX во вторник также объявила норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle.

Несколько стран ранее уже ввели запрет на полеты Boeing 737 MAX 8, среди них - Малайзия и Австралия. Ряд авиалиний также приостановил эксплуатацию данного вида самолетов, в частности, речь идет об одной из ведущих южноамериканских авиакомпаний Aerolineas Argentinas, а также - о южнокорейской The Eastar Jet.

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

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