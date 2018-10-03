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Лондон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду призвала Консервативную партию и всю нацию объединиться, указав на то, что страна теперь имеет дело с самой сложной фазой переговоров по Brexit.

"Одна из причин, почему нам необходимо быть сплоченными, состоит в том, что мы вступаем в самую сложную фазу переговоров", - сказала премьер на конференции Консервативной партии в Бирмингеме.

"То, что мы предлагаем, очень непросто для Евросоюза, но если мы будем держаться вместе и стоять на своем, я уверена, что мы сможем добиться сделки, которая будет на пользу британцам", - подчеркнула она.

По ее словам, если британцы не смогут объединиться, то "мы (Великобритания -ИФ) рискуем остаться совсем без Brexit".

Между Британией и ЕС продолжаются споры о том, как достигнуть взаимовыгодной сделки об условиях выхода Великобритании из Евросоюза.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре-ноябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС. Однако в последнее время политики все реже высказывают убежденность в том, что этот срок удастся соблюсти.

Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

1бф аю

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Интерфакс