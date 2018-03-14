Британия высылает 23 российских дипломатов, работающих на разведку - Мэй
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*** Они должны покинуть страну в течение недели
Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Глава британского правительства Тереза Мэй в среду объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломатов, работающих на разведку.
"Это будет самое крупное единовременное выдворение более, чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны", - сказала она.
"Все, кто определен как незаявленные офицеры разведки... У них есть неделя на то, чтобы уехать", - отметила Т.Мэй.
(ПОСЛЕДУЕТ)
Ар об
Интерфакс