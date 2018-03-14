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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 14:01 14.03.2018 - 14:01

*** Они должны покинуть страну в течение недели

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Глава британского правительства Тереза Мэй в среду объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломатов, работающих, по ее словам, на разведку.

"Это будет самое крупное единовременное выдворение более, чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны", - сказала она.

"Все, кто определен как незаявленные офицеры разведки (. . .) У них есть неделя на то, чтобы уехать", - отметила Т.Мэй.

Ранее в среду, по сообщению британского телеканала "Скай-ньюс", посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что Москва рассматривает выдворение российских дипломатов из Великобритании как провокацию.

Российский посол предупредил, что Великобритании следует ждать ответных мер на выдворение дипломатов, сообщил телеканал.

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