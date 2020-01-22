Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 14:56

Брюссель. 22 января. ИНТЕРФАКС - Британские власти будут в усиленном режиме проверять состояние пассажиров, прибывающих в Соединенное Королевство на авиарейсах из Ухани, где ранее был зафиксирован новый тип коронавируса, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Великобритании.

"С сегодняшнего дня усиленный контроль будет введен на всех прямых рейсах из Ухани в Соединенное Королевство", - отмечается в заявлении.

Команды медиков будут встречать пассажиров всех прямых рейсов из Ухани в Лондон - трех за неделю, чтобы предоставить помощь всем, у кого наблюдаются проблемы со здоровьем.

При этом в министерстве допустили возможность распространить подобные меры и на другие авиарейсы, прибывающие из Китая.

Также министерство подняло уровень эпидемиологической угрозы с "очень низкой" до "низкой".

В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в этом городе.

На данный момент в Китае зарегистрировано 440 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. От заболевания уже скончались девять человек.

Двое больных обнаружены в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

1аю

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