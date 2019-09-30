Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 8:03

Лондон. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Начальник штаба обороны Великобритании заявил, что его страна "находится в состоянии войны каждый день" из-за постоянных кибератак со стороны России и других государств, сообщает The Daily Telegraph.

"Меняющийся характер боевых действий показывает, что различий между миром и войной больше не существует", - цитирует издание Картера.

"Я чувствую, что сейчас нахожусь на войне, но это не война в том смысле, как мы ее определяли в прошлом. И это потому, что конкуренция великих держав и борьба идей с участием негосударственных субъектов угрожает нам ежедневно", - сказал он.

Начальник штаба обороны уточнил, что война все чаще ведется в интернете и в космическом пространстве, добавив, что традиционная концепция битвы только на суше, море и в воздухе устарела.

По словам генерала, наибольшая угроза в данный момент исходит с территории России и Китая.

Он отметил, что "интерпретация" Россией и Китаем правил, регулирующих международное взаимодействие, поставила под угрозу "этическую и правовую основу, ориентируясь на которую, мы применяем правило вооруженного конфликта".

"Россия сегодня представляет гораздо большую угрозу, чем пять лет назад", - считает Картер.

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