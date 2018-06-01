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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 20:19 01.06.2018 - 20:19

Лондон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Британия должна быть исключена из списка стран, в отношении которых с 1 июня действуют заградительные пошлины США на импорт сталь и алюминий, сообщает в пятницу британская газета "Гардиан".

"Британия должна быть полностью исключена из списка стран, на которые распространяются тарифы (на сталь и алюминий, введенные Вашингтоном - ИФ)", - приводит издание слова Т.Мэй.

"Я очень разочарована незаконными действиями США, направленными на ввод тарифов на импорт стали и алюминия из ЕС", - подчеркнула британский премьер.

При этом Т.Мэй отметила, что ввоз в США стали и алюминия из Британии долгое время шел на пользу американской оборонной промышленности.

"Наша сталелитейная и алюминиевая индустрии играют важную роль как для самой Британии, так и для индустрии США, в том числе, что касается проектов в оборонной сфере, которые усиливают национальную безопасность Соединенных Штатов", - цитирует "Гардиан" премьер-министра страны.

"США, ЕС и Британия являются близкими союзниками и всегда продвигали идеи открытой и честной торговли по всему миру", - добавила Т.Мэй.

Между тем, глава Еврокомисии Жан-Клод Юнкер заявил о том, что ЕС намерен оспорить введение Вашингтоном тарифов на сталь и алюминий во Всемирной торговой организации (ВТО).

"В Евросоюзе уверены, что односторонние тарифы США незаконны и идут вразрез с правилами ВТО. Мы будем защищать интересы ЕС в соответствии с международным торговым правом", - говорится в заявлении Ж.-К.Юнкера, распространенном в пятницу на официальном сайте Еврокомиссии.

Между тем, член Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем отметила, что 1 июня стал "плохим днем для международной торговли".

"Мы сделали все, чтобы избежать этой ситуации. В ходе переговоров США пытались использовать угрозу пошлин, чтобы добиться уступок от ЕС. Это не тот путь, которым должен идти бизнес, особенно между многолетними партнерами, друзьями и союзниками", - подчеркнула С.Мальмстрем.

"Теперь мы запустим процедуру разбирательства в ВТО, поскольку очевидно, что такие меры США нарушают нормы международного права", - добавила она.

Западные СМИ отмечают, что ЕС располагает сроком в 90 дней для того, чтобы принять ответные меры в рамках ВТО, которые будут попадать под определение "восстановление торгового баланса".

Заградительные пошлины США на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Евросоюза, Канады и Мексики начали действовать с 1 июня. Канада и Мексика немедленно ответили на введение пошлин США, представив детальные планы увеличения тарифов на поставляемую из Штатов продукцию, включая свинину, яблоки, йогурты и туалетную бумагу.

Ранее в этом году США уже ввели заградительные пошлины в отношении стали и алюминия из Китая, России, Японии и других стран.

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