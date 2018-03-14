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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 14:12 14.03.2018 - 14:12

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и вследствие этого отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон, заявила в среду в британском парламенте премьер Британии Тереза Мэй.

"Мы приостанавливаем все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между Британией и Россией, включая отзыв приглашения министра иностранных дел Лаврова в Великобританию", - сказала она.

Британский премьер отметила также, что министры и высокопоставленные представители Британии не поедут на Чемпионат мира по футболу, который состоится в России летом. В частности, это решение касается представителей британской королевской семьи.

Т.Мэй добавила, что Британия, тем не менее, не заинтересована в прекращении диалога с Россией. Тем не менее, отношения двух стран не смогут быть сохранены на прежнем уровне.

"Я верю, что разрыв диалога между Российской Федерацией и Британией вне наших национальных отношений", - заявила она.

"После этих вопиющих действий в отношении нашей страны отношения прежними не будут", - сказала британский премьер.

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