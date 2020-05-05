Этот контент был опубликован 5 мая 2020 г. 10:12

Лондон. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Более 100 участников американо-британских переговоров примут участие в видеоконференции во вторник, целью которой является соглашение о торговых отношениях США и Британии после переходного периода Brexit, пишут западные СМИ.

Ожидается, что первый раунд переговоров о торговле продлится порядка двух недель и затронет темы торговли товарами и услугами, цифровыми услугами, а также инвестиций и поддержки малого бизнеса.

В Британии многие консерваторы из правительства Бориса Джонсона считают потенциальное соглашение о свободной торговле с США одним из самых больших преимуществ выхода королевства из ЕС.

Посол США в Британии Вуди Джонсон заявил, что "сделка может дать толчок экономике после того, как коронавирус будет побежден". Эту точку зрения поддерживает и Лондон. По словам министра внешней торговли Британии Элизабет Трасс, "США являются крупнейшим торговым партнером (Британии - ИФ), и рост трансатлантической торговли может помочь нашей экономике оправиться от экономических проблем, связанных с коронавирусом".

Переходный период наступил для Великобритании 31 января 2020 года, он продлится до 31 декабря 2020 года. В течение этого срока Британия должна согласовать свои будущие торговые отношения со своими основными партнерами в мире, в частности, с ЕС и США.

В конце апреля в Лондоне заявили лишь о незначительном прогрессе в переговорах об отношениях с ЕС после Brexit.

Ранее во вторник сообщалось, что торговая палата США также рекомендовала Великобритании в кратчайшие сроки заключить соглашение о торговле с Евросоюзом, чтобы способствовать развитию американо-британских деловых и инвестиционных связей.

В рекомендациях поясняется, американские фирмы еще до голосования по Brexit инвестировали в Великобританию более $750 млрд для того, чтобы иметь более свободный доступ к крупному единому европейскому рынку.

Торговая палата также настоятельно призвала Великобританию и Соединенные Штаты работать на переговорах над отменой всех тарифов, заявив, что это будет способствовать развитию связей на длительную перспективу.

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