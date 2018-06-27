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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 16:46 27.06.2018 - 16:46

Брюссель. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Великобритания и Франция приветствуют решение участников спецсессии ОЗХО о расширении мандата организации, сообщили в среду МИД Великобритании и посольство Франции в Нидерландах.

"Международное сообщество сплотилось, чтобы укрепить запрет на использование химического оружия, и сказало "нет химическому оружию"", - говорится в сообщении МИД Великобритании в Twitter.

"ОЗХО решила создать механизм по выявлению виновных в атаках с применением химического оружия. Большая победа над безнаказанностью и для нашей безопасности", - написало в Twitter посольство Франции в Нидерландах.

Также с успехом делегацию Великобритании при ОЗХО поздравила постпред Канады при ОЗХО Сабине Нолке.

"Канада горда быть соавтором этой резолюции и была рада способствовать ее успеху. Поздравляю, делегация Великобритании при ОЗХО", - написала она в Twitter.

Ранее в Гааге участники спецсессии ОЗХО выступили в поддержку предложенного Великобританией решения о расширении мандата ОЗХО. В частности решение предполагает получение ОЗХО возможности возлагать ответственность за химические атаки в Сирии.

По словам постпреда Великобритании при ОЗХО Питера Уилсона в поддержку решения выступили 82 страны, против - 24.

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