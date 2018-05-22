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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 8:56 22.05.2018 - 08:56

Лондон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Британские власти могут потребовать от российского предпринимателя Романа Абрамовича объяснить источники происхождения его финансового благосостояния для выдачи ему новой визы в эту страну, пишет во вторник газета "Гардиан".

В статье подчеркивается, что это разрешают делать новые правила получения британской визы.

"Запросы могут отклонять, если власти полагают, что подающий заявление не контролирует финансовые средства, если средства были получены незаконным путем, или их происхождение указывает на то, что получение визы (этим лицом - ИФ) не будет благоприятным для общественных интересов", - пишет издание.

Газета отмечает, что на Даунинг-стрит не комментируют индивидуальные случаи выдачи виз иностранцам, "однако логичным является то, что некоторые состоятельные физические лица, которые подавали заявление на визу инвестора до вступления в силу изменений, теперь не соответствуют критериям".

В апреле 2015 года в Британии ужесточили правила выдачи визы инвестора Tier 1, которая позволяет иностранным гражданам, инвестирующим в британскую экономику более 2 млн фунтов стерлингов, находиться в стране в течение 40 месяцев. По данным газеты, примерно 700 состоятельных россиян имеют в своих заграничных паспортах такой тип британской визы.

"Изменения, начавшие действовать в 2015 году, означают, что Р.Абрамович столкнется с более жесткими стандартами при подаче заявления на получение новой визы типа Tier 1, что он должен будет сделать за пределами территории Великобритании, возможно, в России", - пишет издание.

"Гардиан" подчеркивает, что в настоящее время предположений, согласно которым Р.Абрамович может быть вовлечен в противоправную деятельность, не выдвигалось.

В настоящее время заявление на продление визы Р.Абрамовича находится на рассмотрении, писали ранее британские СМИ. Срок действия предыдущей визы российского предпринимателя, предположительно, истек в апреле, когда он находится за пределами Британии. С тех пор он не пытался въехать в страну. Где находится российский бизнесмен в настоящее время неизвестно.

По данным сайта FlightRadar24, в последний раз его Boeing 767 был замечен во время совершения перелета из Москвы в Ниццу 8 мая.

эф во пч

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