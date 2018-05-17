Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 10:38 17.05.2018 - 10:38

Брюссель. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг заявила, что Лондон не будет обращаться к Евросоюзу с просьбой продлить членство Соединенного Королевства в Таможенном союзе после завершения процедуры Brexit.

"Великобритания выйдет из Таможенного союза вместе с выходом из ЕС. Конечно, мы будем вести переговоры о дальнейших таможенных соглашениях с Европейским союзом", - сказала Т.Мэй на европейском саммите в Софии.

Премьер подчеркнула, что Британии необходимо выстраивать собственные торговые взаимоотношения с другими странами, равно как и взаимовыгодные связи с ЕС.

Процесс Brexit был запущен 29 марта 2017 года после того, как евроскептики большинством голосов одержали победу на референдуме 2016 года о выходе Британии из Евросоюза.

Британия официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

бф ар

Neuer Inhalt Horizontal Line