Британия не потерпит угрозы жизням подданных на ее территории со стороны России - Мэй
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Лондон. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Великобритания никогда не потерпит угрозы жизням британских подданных и других людей на территории страны от российского правительства, заявила в субботу премьер-министр Британии Тереза Мэй.
"Мы никогда не потерпим угрозы жизням подданных Британии и других на территории Британии от российского правительства... Этот акт российской агрессии является полной противоположностью либеральным и демократическим ценностям, которые определяют Соединенное Королевство", - заявила британский премьер.
Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.
Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ.
Россия все обвинения в связи с делом Скрипаля отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.
17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.
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Интерфакс