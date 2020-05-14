Этот контент был опубликован 14 мая 2020 г. 8:01

Лондон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Британии рассматривают вопрос о снижении тарифов на импорт американской сельскохозяйственной продукции ради прогресса на двухсторонних переговорах о свободной торговле, сообщило издание Financial Times.

"Министерство международной торговли рассматривает "большой концессионный пакет" для переговорщиков из Соединенных Штатов в ближайшие месяцы, чтобы сократить стоимость некоторых видов сельскохозяйственного импорта", - сообщает газета со ссылкой на представителей правительства.

Она пишет, что эту идею выдвинула министр внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс, но она столкнулась с внутренней оппозицией со стороны министра по делам окружающей среды Джорджа Юстиса, который высказал опасения, что такой шаг противоречит интересам британских фермеров.

Озабоченность по поводу такого снижения тарифов также высказывали должностные лица Департамента продовольствия, окружающей среды и сельских дел.

На прошлой неделе Соединенные Штаты и Великобритания начали официальные переговоры по соглашению о свободной торговле, пообещав быстро завершить сделку, которая могла бы противостоять масштабному влиянию пандемии коронавируса на торговые потоки и экономику двух стран.

Сельское хозяйство, как ожидается, будет одним из самых острых вопросов на переговорах, учитывая сильную британскую оппозицию американским генетически модифицированным культурам и антибактериальным препаратам для домашней птицы.

1гк вв

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