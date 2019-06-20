Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 14:38

Лондон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Британские власти приняли решение приостановить выдачу разрешений Саудовской Аравии на продажу вооружений, которое может быть использовано в конфликте в Йемене, сообщают во вторник западные СМИ.

Такое заявление сделал в парламенте глава министерства международной торговли Великобритании Лиам Фокс.

СМИ напоминают, что этому решению предшествовало постановление Лондонского апелляционного суда о необходимости британскому правительству пересмотреть решение о поставках оружия Саудовской Аравии.

В то же время постановление суда не требовало немедленно прекратить поставки или приостановить действие лицензий, а также не возлагало ответственности на арабскую коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией, за нарушения международного гуманитарного права в ходе конфликта в Йемене.

Постановление было вынесено в связи с иском НКО "Кампании против торговли оружием", которая еще в декабре 2015 года начала судиться с правительством в связи с поставками британского оружия Саудовской Аравии.

Тем не менее, напоминают СМИ, на Великобританию приходится лишь 23% оружейного экспорта в Саудовскую Аравию.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам, которым, согласно утверждениям ряда стран, помогает Иран. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.

Согласно оценкам Проекта по оценке последствий вооруженных конфликтов (ACLED), с 2015 года около 91,6 тыс. человек стали жертвами войны в Йемене.

1аю ар

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