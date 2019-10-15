Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 13:41

Лондон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Великобритания приостанавливает экспорт вооружений в Турцию из-за военной операции Анкары на севере Сирии, сообщает во вторник BBC со ссылкой на заявление британского министра иностранных дел Доминика Рааба.

"Поставки вооружений Турции, который могут быть применены в этой операции, приостанавливаются до дальнейших распоряжений", - заявил он, выступая в парламенте.

В понедельник совет ЕС по иностранным делам принял заключения, в которых заявлено, что "государства-члены придерживаются сильных национальных позиций в отношении своей политики экспорта оружия в Турцию на основе положения Общей позиции 2008/944 / CFSP по контролю над экспортом оружия".

В документе говорится, что "принимая во внимание тот факт, что военные действия Турции с ее драматическими последствиями все еще продолжаются, ЕС напоминает о решении, принятом некоторыми государствами-членами, о немедленном прекращении лицензирования экспорта оружия в Турцию".

Европейские СМИ отмечают, что эти формулировки дают возможность странам ЕС при желании вводить запреты на поставки вооружения Анкаре. При этом те страны, которые не хотят идти на такой шаг, могут продолжать поставки.

Ранее похожие меры против Турции приняли Франция, ФРГ, Нидерланды, Италия, Норвегия.

Турция в настоящее время проводит военную операцию против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Власти многих стран критикуют подобные действия.

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