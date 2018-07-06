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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 14:44 06.07.2018 - 14:44

Берлин. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Совместная комиссия по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), в которую входит "пятерка" международных посредников и Иран, договорились, что Великобритания станет сопредседателем рабочей группы по реактору в иранском Араке, говорится в заявлении комиссии.

"Великобритания возьмет на себя функции сопредседателя рабочей группы по Араку", - говорится в заявлении.

В документе говорится, что члены комиссии приветствуют устойчивый прогресс, сделанный в модернизации исследовательского реактора в Араке.

Согласно сделке, достигнутой по атому в июле 2015 года, сопредседателями рабочей группы по "Араку" являются Китай и США.

В конце мая Китай после решения президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном, заявил, что для рабочей группы потребуется новый сопредседатель.

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