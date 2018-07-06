Британия сменит США в роли сопредседателя рабочей группы по иранскому реактору в Араке - заявление
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Берлин. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Совместная комиссия по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), в которую входит "пятерка" международных посредников и Иран, договорились, что Великобритания станет сопредседателем рабочей группы по реактору в иранском Араке, говорится в заявлении комиссии.
"Великобритания возьмет на себя функции сопредседателя рабочей группы по Араку", - говорится в заявлении.
В документе говорится, что члены комиссии приветствуют устойчивый прогресс, сделанный в модернизации исследовательского реактора в Араке.
Согласно сделке, достигнутой по атому в июле 2015 года, сопредседателями рабочей группы по "Араку" являются Китай и США.
В конце мая Китай после решения президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном, заявил, что для рабочей группы потребуется новый сопредседатель.
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Интерфакс