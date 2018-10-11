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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 13:32 11.10.2018 - 13:32

Брюссель. 11 октября. ИНТЕРФАКС - В представительстве Великобритании при ОЗХО заявили в четверг, что усмотрели со стороны России и Сирии попытки подорвать работу миссии по установлению фактов, которая занимается расследованием обстоятельств предполагаемых химатак.

"Возмущены тем, что Россия и Сирия пытаются подорвать расследование миссии по установлению фактов (обстоятельств - ИФ) применения химического оружия в Сирии", - говорится в сообщении британского постпредства при ОЗХО, размещенном в Twitter.

Ранее Британия уже обвиняла Россию в "злоупотреблении функциями ОЗХО" и попытках подорвать работу организации и ее миссии по выявлению фактов, расследующей применение химического оружия в Сирии. Подобные заявления также неоднократно звучали со стороны Вашингтона.

В Гааге ранее на этой неделе открылась 89-я сессия Исполнительного совета ОЗХО, на которой обсуждаются вопросы, связанные с финансированием процесса передачи техсекретариату ОЗХО права определять виновных в применении химического оружия.

В ходе сессии Британия также выступила за внесение дополнения в Конвенцию о запрещении химического оружия, которое касалось бы нервно-паралитического вещества типа "Новичок".

7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.

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