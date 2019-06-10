Этот контент был опубликован 10 июня 2019 г. 20:20

Нью-Йорк (ООН). 10 июня. ИНТЕРФАКС - Представители Великобритании, Франции и ФРГ в ходе заседания СБ ООН заявили о необходимости обсудить нынешнюю роль Миссии ООН в Косово (МООНК) и ее возможные изменения в будущем.

"МООНК сыграла важную роль в достижении прогресса (в Сербии и в Косово - ИФ). В связи с изменениями, которые произошли в течение последних 20 лет, Великобритания поддерживает стратегический пересмотр (роли - ИФ) миссии", - сказал представитель Британии, выступая в СБ ООН.

"Мы приветствуем работу, выполненную МООНК", - добавил он.

Кроме того, он затронул тему операции косовской полиции 28 мая и задержания двух сотрудников МООНК. "Операция полиции Косово проводилась 28 мая, вне всяких сомнений, в соответствии с законом", - подчеркнул представитель. Между тем, по его словам, в отношении дипломатов должны соблюдаться нормы международного права.

В свою очередь, представитель Германии тоже высказал мнение по поводу МООНК. "МООНК была создана в 1999 году, и с тех пор ситуация в Косово кардинально изменилась. Миссия ООН должна подстроиться под новые реалии", - заявил он.

Помимо этого, представитель Германии выразил беспокойство в связи с инцидентом с двумя сотрудниками МООНК во время операции 28 мая.

"Действия в отношении сотрудников международных организаций должно базироваться на нормах международного права. Мы ждем проведения быстрого и тщательного расследования (произошедшего инцидента - ИФ)", - считает германский представитель.

Представитель Франции заявила, что в настоящее время Белград и Приштина нуждаются в заключении отдельного соглашения. "Прошло уже 20 лет с конфликта в Косово", - подчеркнула она, выступая на заседании СБ ООН.

"Европейское будущее Косово и Сербии сильно зависит от заключения соглашения (между Белградом и Приштиной - ИФ) вдобавок к реформам, которые должны быть нацелены на укрепление принципа верховенства права", - сказала французский представитель.

Ранее представитель США также отметил, что МООНК выполнила возложенную на нее задачу, и ей требуется замена.

28 мая подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы, для проведения силовой операции. В акции, которая, по свидетельствам очевидцев и журналистов, сопровождалась чрезмерным применением силы. Сообщалось о задержании около 30 человек, среди которых были полицейские. Представители косовских властей утверждали, что на севере края проходила акция по борьбе с организованной преступностью, которую одобрила прокуратура Приштины.

В ходе этой акции российский дипломат, сотрудник МООНК Михаил Краснощеков был избит и задержан. Позже власти Косово объявили его персона нон грата. Сам он с травмами головы и лица был направлен в госпиталь Военно-медицинской академии в Белграде, где и пребывает на лечении до сих пор.

1тэ аю АН

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