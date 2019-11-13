Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 10:18

*** По их мнению, угрозу представляет использование антивирусов "Лаборатории Касперского"

Брюссель. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Использование контрразведкой Австрии антивирусных программ российской компании "Лаборатория Касперского" представляет угрозу безопасности ведомства, считают британская контрразведка MI5 и германское Федеральное ведомство по охране конституции.

Представители этих спецслужб пришли к выводу, что использование на компьютерах антивирусных программ российской компании "Лаборатория Касперского" связано с "чрезвычайно высокой угрозой шпионажа" в отношении австрийской службы госбезопасности, сообщила в среду радиостанция Deutsche Welle со ссылкой на базирующуюся в Вене газету Osterreich.

Анализ проводился по заказу Бернского клуба - неформальной организации для обмена разведданными между спецслужбами 28 государств ЕС, Норвегии и Швейцарии.

В ходе экспертизы специалисты обнаружили целый ряд серьезных угроз безопасности. Так, уровень защиты информации на IT-системах австрийского ведомства не был поднят до "конфиденциального или даже выше", что необходимо для обработки и хранения соответствующих данных, отмечалось в докладе.

Кроме того, программное обеспечение австрийской контрразведки было оснащено выходом в интернет, что повышало риск попадания секретных документов в руки террористов.

В "Лаборатории Касперского" неоднократно опровергали связь с какими-либо спецслужбами. В частности в мае прошлого года пресс-служба компании заявила: "Лаборатория Касперского" не помогала, и не будет помогать ни одному правительству мира в кибершпионаже или вредоносных действиях".

1ак др

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