Лондон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая сейчас ведет работу над вакциной от коронавируса, приступит в сентябре этого года к производству до 2 млрд ее доз, если нынешние испытания препарата окажутся успешными, сообщает в пятницу издание The Guardian.

Газета уточняет, что компания, работающая вместе с Оксфордским университетом, начала производство вакцины еще до возможного получения, после окончания испытаний в ближайшие месяцы, одобрения со стороны надзорных органов.

"Пока что мы идем по плану... мы начинаем производить вакцину прямо сейчас, и у нас она уже будет в готовом виде, когда мы получим результаты (об ее эффективности - ИФ)", - заявил исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио.

"Согласно нашим нынешним расчетам, данные поступят к концу лета, к августу, так что в сентябре мы будем знать, есть ли у нас вакцина или нет", - продолжил он.

На этой неделе, напоминает газета, в AstraZeneca объявили о сотрудничестве с Коалицией за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI), Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Институтом сывороток Индии для наращивания производства потенциальной вакцины до 2 млрд доз.

Сорио уточнил, что компания также создала отдельные производственные линии для вакцины в США, Европе, Индии и планирует аналогичные шаги в Китае. Он добавил, что работа над вакциной идет на некоммерческой основе, так что в случае неудачи компании рискует потерпеть убытки.

По данным The Guardian, Оксфордский университет начал испытание вакцины при участии сотен добровольцев еще в апреле, а на данный момент число участников достигло 1 тыс. человек. При этом в университете в мае заявляли о достигнутых значительных успехах. Кроме этого, отмечает газета, исследователи сообщали на этой неделе, что в середине июня начнут испытания в Бразилии - стране, которая вышла на второе место в мире по числу инфицированных коронавирусом (615 870 человек).

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