Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 18:30

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Британский парламент большинством голосом отклонил поправку, предлагавшую провести второй референдум по вопросу о Brexit.

Поправку, предлагавшую продлить действие статьи 50 Лиссабонского договора, чтобы провести референдум, поддержали 85 членов британского парламента, отклонили - 334.

Согласно замыслу авторов отклоненной поправки, на референдуме британским подданным предлагалось бы проголосовать, выходить ли из Европейского союза на условиях, которые согласует парламент, либо не выходить из Европейского союза.

Речь идет о поправке к предложению премьера Великобритании Терезы Мэй, по которому парламент проголосует позже в четверг. Глава правительства просит парламент определить, следует ли просить у ЕС переноса срока выхода Великобритании из ЕС на 30 июня 2019 года

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