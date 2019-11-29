Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 15:45

***По предварительным данным, этот человек, вооружившись ножом, нападал на людей

Лондон. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Британские полицейские застрелили человека на Лондонском мосту, где ранее, по данным британских СМИ, была слышна стрельба, сообщает телеканал Sky news со ссылкой на полицию.

По данным журналиста телеканала, ранее на мосту неизвестный, вооруженный ножом, начал нападать на людей. Однако на место событий были направлены полицейские, которые ликвидировали нападавшего.

Тем временем, в Интернете появились фотографии, на которых можно увидеть грузовик, вставший поперек моста и перегородивший часть полос движения. Также на фотографиях можно заметить полицейские автомобили и вооруженного полицейского на северной части моста.

Полицейские оцепили место событий и полностью эвакуировали всех людей с моста.

Полиция также распространила предупреждение для всех гражданских лиц, кто присутствует в этом районе, следовать предписаниям находящихся здесь офицеров полиции.

В службе неотложной помощи Лондона сообщили, что их медики уже присутствуют на месте событий.

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