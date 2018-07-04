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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 13:14 04.07.2018 - 13:14

Лондон. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Сотрудники полиции, расследующие инцидент в городе Эймсбери, в результате которого пострадали два человека, направили собранные пробы в лабораторию Портон-Даун, сообщает телеканал "Скай ньюз" со ссылкой на источники.

Ранее в среду полиция графства Уилтшир сообщила, что два человека были обнаружены в Эймсбери вблизи города Солсбери в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества.

В городе Солсбери в марте 2018 года произошел инцидент с бывшим российским разведчик Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, которые по утверждению британских властей были отравлены химическим веществом "Новичок".

В ходе расследования отравления С. И Ю.Скрипаль полученные пробы также направлялись в лабораторию Портон-Даун.

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