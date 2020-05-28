Лондон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Полиция Великобритания закрыла дело в отношении советника премьера страны Доминика Каммингса, который нарушил правила карантина в связи с пандемией COVID-19, сообщила телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на полицию города Дарем.

В заявлении полиции говорится, что поездка Каммингса в конце марта к родителям из Лондона в Дарем, который находится в 260 милях (примерно 418 км) от столицы Великобритании, во время пандемии коронавируса "не считается преступлением".

Что касается поездки Каммингса с женой и детьми в Барнардский замок, который находится в 50 милях (примерно 80 км) от Дарема, в полиции посчитали ее "незначительным нарушением" правил самоизоляции.

В полиции отметили, что "не имеют намерений принимать никаких действий в отношении инцидента, связанного с поездкой в Барнардский замок", поскольку это будет означать "особое отношение к мистеру Каммингсу в отличие от отношения к другим членам общества".

Ранее в СМИ появилась информация об очередной поездке Каммингса из Лондона в Дарем 19 апреля, однако полиция отметила, что этот факт не может быть подтвержден никакими доказательствами. Сам Каммингс отрицает, что ездил в Дарем в тот день.

Как сообщает Би-би-си, ссылаясь на Даунинг-стрит, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон "считает этот вопрос закрытым".

Ранее сообщалось, что советник Джонсона, живущий в Лондоне, спустя неделю после объявления в стране режима изоляции в связи с коронавирусом в конце марта, отправился в город Дарем на северо-востоке Англии. При этом у советника были симптомы, которые могли указывать на заражение коронавирусом. Они появились после того, как вирусом заразился и сам британский премьер Джонсон, выздоровевший в апреле. Несколько дней Каммингс также не работал, однако данных о том, что он переболел именно COVID-19, не поступало.

Режим изоляции, объявленный в Британии 23 марта, предусматривал, что люди должны находиться дома по своему основному месту жительства и исключал поездки к родственникам.

Ранее Джонсон вступился в защиту своего советника, отметив, что у Каммингса "не было других вариантов". "Во всех отношениях он действовал ответственно и законно", - указал премьер.

На Даунинг-стрит заявили, что у Каммингса были уважительные причины посетить своих родителей. Также в заявлении говорится, что Каммингс хотя и проведал родителей, но не вступал ни с кем в контакт. Сам он заявил, что вел себя разумно и не совершил ничего незаконного. Такое заявление вызвало негативную реакцию у многих политиков, считавших, что Каммингсу лучше было просто признать, что он совершил ошибку.

Скандал приобрел особый резонанс ввиду того, что Каммингс участвовал в разработке стратегии британского правительства по сдерживанию пандемии COVID-19. Он также является одним из идеологов Brexit.

1ви ар

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