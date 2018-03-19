Британская полиция не нашла следов взлома в доме, где умер Глушков
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Лондон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Полиция Великобритании не нашла признаков взлома в доме, где скончался бывший заместитель гендиректора "Аэрофлота" Николай Глушков, сообщает полиция Лондона.
"Расследование продолжается, мы провели ряд допросов, у нас есть более 400 улик, которые мы исследуем. На настоящее время мы не нашли признаков взлома, однако экспертизы в доме господина Глушкова продолжаются, и мы ожидаем, что продолжим там работу еще некоторое время", - отметил в заявлении представитель полиции Кларк Джарретт.
Тело Н.Глушкова было обнаружено в его доме в районе Нью Малден 12 марта.
На прошлой неделе стало известно, что британские власти расследуют смерть Н.Глушкова как убийство.
Согласно заявлению полиции, смерть Н.Глушкова наступила в результате "сдавливания шеи".
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Интерфакс