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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 14:58 19.03.2018 - 14:58

Лондон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Полиция Великобритании не нашла признаков взлома в доме, где скончался бывший заместитель гендиректора "Аэрофлота" Николай Глушков, сообщает полиция Лондона.

"Расследование продолжается, мы провели ряд допросов, у нас есть более 400 улик, которые мы исследуем. На настоящее время мы не нашли признаков взлома, однако экспертизы в доме господина Глушкова продолжаются, и мы ожидаем, что продолжим там работу еще некоторое время", - отметил в заявлении представитель полиции Кларк Джарретт.

Тело Н.Глушкова было обнаружено в его доме в районе Нью Малден 12 марта.

На прошлой неделе стало известно, что британские власти расследуют смерть Н.Глушкова как убийство.

Согласно заявлению полиции, смерть Н.Глушкова наступила в результате "сдавливания шеи".

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