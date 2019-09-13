Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 13:19

Лондон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Не менее 35 экологических активистов попытались прервать работу лондонского аэропорта "Хитроу", однако лондонская полиция сорвала их замыслы, сообщил в пятницу британский телеканал Sky News.

"Мы согласны, что существует необходимость предпринимать действия касательно проблемы изменения климата, но незаконные акции протеста, с намерением причинить вред людям, не является ответом", - говорилось в заявлении администрации аэропорта.

Группа экологических активистов в рамках акции "Остановить Хитроу" ("Heathrow Pause") ранее заявляла, что собиралась прекратить работу лондонского аэропорта, запустив беспилотники в пределах радиуса в 5 км от аэропорта, где использование беспилотников запрещено. Таким образом, активисты хотели помешать воздушному движению, но полиция не позволила им сделать это.

Сотрудники полиции подтвердили, что всего за четверг и пятницу были задержаны девять активистов.

Еще один протестующий сдался в руки полиции после единственного удачного запуска беспилотника.

Тем временем, активисты пообещали с 7 октября проводить акции в Лондоне и постараться перекрыть дороги в районе парламента.

1ви аю

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