Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 11:53 24.09.2018 - 11:53

Лондон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Британская полиция освободила мужчину, задержанного ранее у Букингемского дворца в Лондоне, сообщает в понедельник газета "Гардиан".

38-летний мужчина, приехавший в британскую столицу из Нидерландов, был задержан накануне при входе во дворец, когда сотрудники сил безопасности при досмотре обнаружили у него устройство, похожее на электрошокер.

Он был отправлен в отделение лондонской полиции, где его допросили. Вскоре полиция сообщила, что этот инцидент не связан с терроризмом и что мужчина не представлял никакой угрозы.

Кроме того, оказалось, что имеющееся у мужчины устройство было очень малой мощности и было "брелоком на связке ключей".

Однако в полиции Лондона после этого инцидента напомнили всем туристам о необходимости быть бдительными и соблюдать британское законодательство.

"Сотрудники напоминают тем лицам, которые посещают Великобританию, что им необходимо убедиться, что все предметы, которые они имеют при себе, соответствуют законодательству, действующему в Великобритании. Это касается, в том числе, ножей и личных устройств типа электрошокеров Taser, которые могут считаться оружием для нападения", - говорится в заявлении полиции.

1вл гк

Man arrested with small Taser at Buckingham Palace set free

LONDON (AP) - British police have released a man who was detained by security staff at Buckingham Palace on suspicion of carrying a Taser.

Police said Monday the man posed no threat and that his possession of the device was a genuine error. The device was found to be low-powered and part of a keyring.

The 38-year-old had been taken into custody at the visitors' entrance to the palace Sunday afternoon after discovery of the device.

Police said he was a visitor from the Netherlands. He was released Sunday evening.

London police said in a statement that visitors should be aware that small knives and Tasers can be considered offensive weapons in Britain.

Neuer Inhalt Horizontal Line