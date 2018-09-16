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Этот контент был опубликован 16 сентября 2018 г. 21:49 16.09.2018 - 21:49

***Данных о взаимосвязи инцидента с делом Скрипаля пока нет

Лондон. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Полицейские оцепили район, прилегающий к ресторану Prezzo в городе Солсбери, говорится в заявлении полиции графства Уилтшир.

В нем отмечается, что речь идёт о мерах предосторожности, принятых после того, как выяснилось, что двум посетителям ресторана, мужчине и женщине, стало плохо.

В заявлении говорится, что "на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняющие, из-за чего эти люди почувствовали себя плохо".

В заявлении нет данных о том, может ли это происшествие иметь отношение к отравлению ранее в этом году в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В то же время, британские СМИ подчеркивают, что Prezzo расположен примерно в 300 метрах от ресторана Zizzi. В нем С.Скрипаль пообедал с дочкой в день отравления.

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