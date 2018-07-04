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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 18:39 04.07.2018 - 18:39

*** Пострадавшие в Эймсбери проживали в этом районе, являются британскими подданными

Лондон. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Полиция графства Уилтшир пока не считает, что в отношении двух людей, обнаруженных в бессознательном состоянии в населенном пункте Эймсбери, расположенном близ Солсбери, было совершено преступление.

"На данном этапе неясно, имело ли место преступление", - говорится в распространенном в среду официальном заявлении полиции.

В документе отмечается, что оба пострадавших "проживают в районе графства Уилтшир и являются британскими подданными".

"На данный момент они проходят лечение в районной больнице Солсбери, предположительно после контакта с неизвестным веществом. Они все еще находятся в критическом состоянии", - также говорится в заявлении.

"На данный момент больше никто (кроме двух пострадавших - ИФ) не проходит лечение в результате этого инцидента", - заявили в полиции.

В сообщении подчеркивается, что сотрудники правоохранительных органов в качестве меры предосторожности оцепили несколько мест в Эймсбери и Солсбери, которые пострадавшие могли посещать перед тем, как попали в больницу.

Ранее полиция графства Уилтшир сообщила, что 30 июня в Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес - в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

В свою очередь британские СМИ сообщили, что пара поступила в больницу в бессознательном состоянии и с пеной изо рта. Кроме того, знакомый Ч.Роули и Д.Стерджес сообщил газете "Сан", что они почувствовали себя плохо и собирались сами пойти к врачу после контакта с неизвестной субстанцией в парке Королевы Елизаветы в городе Солсбери, однако не успели этого сделать и впали в бессознательное состояние.

Изначально полиция полагала, что состояние пострадавших было связано с употреблением наркотиков.

Кроме того, ранее телеканал "Скай ньюз" сообщил, что пробы, полученные в ходе расследования инцидента, направили в лабораторию Портон-Даун. Эту информацию подтвердила газета "Гардиан". Источники в британском правительстве рассказали газете, что еще рано говорить о том, идет ли речь об инциденте, связанном с наркотиками, или же о "чем-то более пагубном".

Источник газеты также не стал отвергать, что инцидент может оказаться серьезным, и отметил, что власти Великобритании пристально следят за происходящим.

Город Эймсбери расположен на расстоянии порядка 15 км от города Солсбери, в котором произошел инцидент с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Эймсбери известен тем, что он располагается в непосредственной близости от одной из главных достопримечательностей Великобритании - Стоунхенджа.

Бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

С.Скрипаль был выписан из больницы 18 мая. Ю.Скрипаль ранее также была выписана из больницы. 23 мая она поблагодарила посольство РФ в Великобритании за предложенную помощь, но отметила, что пока не хочет ею воспользоваться. Ю.Скрипаль также заявила, что в будущем хотела бы вернуться в Россию.

1ла ар об

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