Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 15:56

Лондон. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Служба столичной полиции Лондона собщила, что в пятницу около Лондонского моста произошло нападение с ножом.

"В полицию в 13:58 (16:58 мск ) поступило сообщение о нападении с ножом вблизи Лондонского моста", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

"Полицейские задержали одного человека. Мы полагаем, что (в результате нападения - ИФ) есть раненые", - отметили в полиции.

В то же время в полиции пока не подтвердили информацию СМИ, что ранее в районе Лондонского моста полицейские застрелили нападавшего с ножом.

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