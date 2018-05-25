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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 20:06 25.05.2018 - 20:06

Москва/Лондон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Посольство РФ в Великобритании ожидает от британских властей извинений за необоснованные обвинения в предполагаемом участии России в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Настало время для британских властей принести России извинения за необоснованные обвинения, сопровождающиеся невиданной антироссийской кампанией, ответить на все вопросы, которые были нами официально переданы британской стороне, приступить к сотрудничеству с российскими правоохранительными органами, которые завели уголовное дело по покушению на убийство Ю.Скрипаль , а также прекратить изоляцию двух наших граждан", - говорится в сообщении на сайте российского посольства в Великобритании.

В посольстве напомнили, что советник по национальной безопасности Великобритании Марк Седвилл заявил во время слушаний в комитете по обороне британского парламента, что следствие пока не выявило непосредственных подозреваемых в отравлении Скрипалей.

"Британские обвинения ни на чем не основаны, кроме неких разведданных, которые невозможно проверить", - добавили в российском диппредставительстве.

С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

С.Скрипаль был выписан из больницы в начале марта 2018 года. Ю.Скрипаль ранее также была выписана из больницы. 23 мая она поблагодарила посольство РФ в Великобритании за предложенную помощь, но отметила, что пока не хочет ею воспользоваться. Ю.Скрипаль также заявила, что в будущем хотела бы вернуться в Россию.

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