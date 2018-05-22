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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 13:51 22.05.2018 - 13:51

*** Английские полицейские приедут в РФ на время ЧМ-2018

Лондон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Британские власти заверяют английских болельщиков, что те вряд ли столкнутся с опасными ситуациями в ходе поездки на Чемпионат мира по футболу в Россию, однако призывают все же проявлять осторожность в ряде случаев.

Памятка о российских реалиях для любителей футбола подготовил МИД Великобритании совместно с Футбольной ассоциацией Англии и английской Федерацией по поддержке болельщиков, пишет во вторник газета "Дейли телеграф".

Последнее обновление этой справочной информации было опубликовано на сайте британского правительства в понедельник. В нем содержатся данные о России в целом, о городах, в которых пройдут футбольные матчи. Первая версия этого документа была составлена еще в 2017 году.

"Подавляющее большинство поездок в Россию проходит без неприятных ситуаций. С 2016 года пять британских футбольных команд сыграли еврокубковые матчи в России, и никаких серьезных проблем зафиксировано не было", - отмечается в документе. Составители в то же время призывают сограждан "быть вежливыми гостями в любой точке света и собирать справочную информацию до поездки, чтобы понимать, какие могут быть проблемы и риски".

В памятке подчеркивается, что Лондон "продолжает сотрудничать с российскими властями (по вопросам, связанным с английскими болельщиками - ИФ). Британская и российская полиция сотрудничают, чтобы обеспечить безопасность британских граждан. Сотрудничество предполагает поездки британских полицейских в РФ и российских полицейских - в Великобританию. Сотрудники британской полиции будут находиться в России на время турнира".

Кроме того, как говорится в сообщении, сотрудники британского посольства в РФ будут работать в российских городах в дни, когда там будет играть сборная Англии.

В памятке поднимаются и такие вопросы как расизм и права представителей ЛГБТ-сообщества.

Авторы напоминают, что ФИФА считает приоритетом борьбу против расизма. "Если вы услышите cкандирование расистских лозунгов (во время матчей - ИФ), то сообщите об этом ближайшему стюарду", - советуют они.

В документе отмечается, что в российском обществе "менее терпимы к представителям ЛГБТ-сообщества, нежели в Великобритании".

В то же время, в Федерации по поддержке болельщиков в подготовленном ранее отдельном докладе отмечают, что в целом "нет причин не ехать на Чемпионат мира, если вы - представитель сексменьшинств. При этом, поясняют в федерации, "важно понимать, что Россия - большая страна, и отношение (к сексменьшинствам - ИФ) будет разным от города к городу. Во многих случаях опасностей - не больше, чем в некоторых районах Великобритании".

"К сожалению, тема прав сексменьшинств стала темой-табу для российских властей в преддверии Чемпионата мира 2018 года. Перед Олимпиадой в Сочи 2014 года дела обстояли иначе: президент России Владимир Путин заявил, что в Сочи будут рады представителям сексменьшинств", - говорится в докладе Федерации по поддержке болельщиков.

В рубрике, касающейся непосредственно футбольных матчей, в МИД Великобритании заверяют, что "на всех стадионах будут повышенные меры безопасности. Это предусматривает ограничение движения автотранспорта и дополнительные проверки службами безопасности". Английским болельщикам советуют использовать общественный транспорт, чтобы добраться до стадиона. Их информируют, что доступ на спортивные сооружения будет открыт за три часа до старта матчей.

"После матчей фанаты будут покидать стадионы поэтапно. Не исключено, что вам придется ждать своей очереди максимум в течение часа", - сообщается в памятке.

В ней, среди прочего, приведены короткие слова, которые, по мнению авторов, английским любителям футбола не помешало бы выучить на русском. Все слова в документе написаны латиницей.

Речь, в частности, идет о цифрах "один", "два" и "три", словах "спасибо", "здравствуйте", "до свидания", "пожалуйста", "вход", "выход", "полиция", "метро". Также есть такие короткие фразы, как "как вас зовут", "пожалуйста, помогите мне", "какой пароль от вай-фая".

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