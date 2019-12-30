Этот контент был опубликован 30 декабря 2019 г. 12:18

Лондон. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Британское правительство выделит 2,9 млрд фунтов стерлингов ($3,8 млрд) в течение двух лет на поддержку фермеров после выхода Великобритании из ЕС, заявил министр финансов страны Саджид Джавид.

"Когда мы выйдем из ЕС и освободимся от обязательств в рамках Общей сельскохозяйственной политики, мы сможем поддерживать наше сельское население с помощью более честной и менее бюрократической системы", - сказал он.

По его словам, фермеры могут встречать Новый год с уверенностью в поддержке со стороны государства и своем благополучии после Brexit.

Государственная поддержка означает, что в следующем году британские фермеры получат такое же финансирование, как и в рамках действующей системы сельскохозяйственного субсидирования ЕС.

По данным министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании, многие британские фермы нерентабельны без субсидий ЕС, на которые приходился в среднем 61% доходов фермеров в 2014-2017 гг.

Ожидается, что Великобритания покинет ЕС 31 января. В этом случае с марта 2020 года начнутся переговоры между Лондоном и Брюсселем по будущим отношениям. В декабре 2020 года завершится переходный период, в ходе которого Великобритания останется в составе таможенного союза и единого рынка ЕС.

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