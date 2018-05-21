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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 14:22 21.05.2018 - 14:22

Лондон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Великобритании продолжают рассмотрение запроса российского бизнесмена Романа Абрамовича о продлении визы, сообщает в понедельник газета "Файнэншл таймс" со ссылкой на знакомых с ситуацией британских официальных лиц.

По их информации, в Лондоне подтверждают, что не отказали Р.Абрамовичу в выдаче визы. Его запрос проходит дополнительную проверку, так как был подан из России, а не с британской территории.

В британском правительстве заявили, что не комментируют ситуацию вокруг конкретных запросов на визу, но подчеркнули, что в целом в стране теперь проводят дополнительные проверки, когда получают запросы на получение так называемых инвестиционных виз.

В воскресенье ряд СМИ сообщил, что российский бизнесмен Роман Абрамович запросил продления своей британской визы, но до сих пор не получил никакого ответа.

"Личный Боинг-767 Романа Абрамовича последний раз вылетал из Великобритании 1 апреля и с тех пор побывал в Москве, Нью-Йорке, Монако и Швейцарии, но, судя по всему, не возвращался в Британию", - передает телерадиовещательная корпорация.

Виза Р.Абрамовича закончилась в конце апреля, а новую он до сих пор не получил. Тем не менее, об отказе в визе речь не идет, уточнили Би-би-си в окружении россиянина.

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