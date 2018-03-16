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Лондон. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Правоохранительные органы Великобритании начали расследование дела об убийстве соратника Бориса Березовского Николая Глушкова, говорится в заявлении Скотланд-Ярда.

"Контртеррористическая группа Службы столичной полиции, которая с самого начала ведет расследование, в настоящий момент расценивает смерть господина Глушкова как убийство", - отмечается в заявлении, обнародованном в пятницу.

Согласно заявлению, смерть Н.Глушкова наступила в результате "сдавливания шеи".

Аю де

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