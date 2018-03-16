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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 17:33 16.03.2018 - 17:33

Лондон. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Правоохранительные органы Великобритании начали расследование дела об убийстве соратника Бориса Березовского Николая Глушкова, говорится в заявлении Скотланд-Ярда. "Контртеррористическая группа Службы столичной полиции, которая с самого начала ведет расследование, в настоящий момент расценивает смерть господина Глушкова как убийство", - отмечается в заявлении, обнародованном в пятницу. Согласно заявлению, смерть Н.Глушкова наступила в результате "сдавливания шеи". Аю де Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс